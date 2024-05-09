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Haberler > T-Otomobil > Sahibinden.com'un yeni platformu Otobid, bireysel araç satışını çığır açan bir yönteme dönüştürüyor!

Sahibinden.com'un yeni platformu Otobid, bireysel araç satışını çığır açan bir yönteme dönüştürüyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahibinden.com&#039;un yeni platformu Otobid, bireysel araç satışını çığır açan bir yönteme dönüştürüyor!

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni devreye aldığı Otobid platformunu duyuran sahibinden.com, bireysel araç sahiplerinin araçlarını, 81 ile yayılan binlerce oto galerinin katılabildiği online açık arttırma ortamında satışa koyarak, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir satış süreci başlattı. Aracın en yüksek teklifi veren oto galeriye satılmasını sağlayan sistem araç sahipleri için ciddi bir fiyat avantajı da sağlayacak; işte detaylar:

Online ikinci el otomotiv pazarının lider konumdaki platformu sahibinden.com, Türkiye’de bir ilke imza atan yeni satış sistemini tanıttı. Otobid ismini alan bu sistem sayesinde bireysel araç sahiplerinin araçları, 81 ile yayılan binlerce oto galerinin katılabildiği online açık arttırma ortamında satışa koyulara, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir satış süreci sunacak. Otobid platformu satışa konulan aracın, açık artırmanın getirdiği fiyat avantajı ile en yüksek teklifi veren oto galeriye satılmasını sağlayarak aynı zamanda araç sahiplerine fiyat avantajı da sağlayacak.

Sahibinden.com'un yeni platformu Otobid, bireysel araç satışını çığır açan bir yönteme dönüştürüyor! - 1. Resim

AMAÇ SEFFAF BİR PİYASA OLUŞTRMAK

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş otomotivin Türkiye’deki en büyük ve önemli sektörlerden birisi olduğunu hatırlatarak; “Sıfır araç satışlarının yanında ülkemizde her yıl milyonlarca araç el değiştiriyor. Biz bu denli büyük bir ekosistemin önemli bir oyuncusuyuz ve bu ticaretin gerçekleşmesi için çok ciddi sayıda alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyoruz. Bu anlamda sahibinden.com olarak 2024 yılına önemli yatırımlar ve stratejik açılımlarla başladık.

Araç sahiplerini oto galeriler ile şeffaf bir ortamda buluşturan online açık artırma platformumuz Otobid, bu stratejinin çok önemli bir halkasını oluşturuyor. Bizim nihai amacımız, tüm hizmetlerimizle kullanıcılarımıza kusursuz bir deneyim yaşatmak ve maksimum fayda sağlamak. Milyonlarca kullanıcımızı yeniliklerle buluşturmaya, sektörümüze bu anlamda öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sahibinden.com'un yeni platformu Otobid, bireysel araç satışını çığır açan bir yönteme dönüştürüyor! - 2. Resim

ÖDEME 1 GÜNDE NAKİT

Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:. Araçlarını satmak isteyen kullanıcılar, araç bilgilerini ve özelliklerini girerek Otobid online sistemi üzerinde araçlarının ön değerlemesini yapabiliyor ve Otobid hizmet noktalarından randevu alabiliyor. Kullanıcılarımızın aracını randevu aldığı Otobid hizmet noktasına getirmesi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen ekspertiz sonrasında açık artırma başlangıç fiyatı kesinleştiriliyor.

Takiben, sadece platforma kayıtlı binlerce kurumsal oto galerinin alıcı olarak katılabildiği online açık artırmada araç satışa sunuluyor. Satış gerçekleştikten sonra tüm devir işlemleri bizim tarafımızdan araç sahibi adına gerçekleştiriliyor ve satış bedeli 1 gün içinde sahibinden.com güvencesi ile araç sahibinin banka hesabına aktarılıyor.

Araç sahipleri, dilerlerse kendi araçlarının açık arttırmasını, kendilerine gönderilen link üzerinden izleyebiliyor. Böylece kullanıcılarımız hem baştan sona şeffaf ve sorunsuz bir deneyim ile araçlarını değerinde satıyor hem de zamandan kazanıyorlar. Otobid olarak bugün itibariyle 6 büyük şehirde 14 hizmet noktamızla hizmet vermeye başladık. Önümüzdeki dönemde büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine hızlı bir şekilde yayılmayı hedefliyoruz…

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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