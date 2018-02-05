Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İstanbul

Türkiye’nin 3’üncü büyük sanayi kuruluşu olan TOFAŞ, 2017 yılını yeni başarılarla kapattı. İki yıldır üst üste Türkiye pazarının en çok satan otomobili olan Egea, ihracattaki performansı ile de TOFAŞ’a bir kez daha Türkiye otomotiv sanayi tarihinin üretim rekorunu kırdırdı. 2017 yılında 384 bin araç üretimi gerçekleştiren TOFAŞ’ın yıl içi cirosu ise 2016’ya oranla yüzde 23 artış göstererek 17,5 milyar Türk lirasına ulaştı. Dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği 271 bin adet araç ile 3,25 milyar dolar ihracat geliri elde eden şirketin net kârı ise yüzde 32’lik artış ile 1 milyar 283 milyon Türk lirasına ulaştı.

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu “2016 yılı şirketimizin tarihine rekorlar yılı olarak geçmişti. 2017 yılında da üretimde liderliğimizi devam ettirdik ve yeni yıla bir kez daha rekorla girdik. Tüm iş sonuçlarımızla, paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine değer katmayı sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Başarımızın sürdürülebilirliği için AR-GE, teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarımıza 2018’de de devam edeceğiz” dedi.

Egea ailesindeki tüm modellerinin devreye girmesiyle, 2016’da sektör tarihinin rekor üretim ve ihracat adetlerine ulaştıklarını belirten Eroldu “1 milyar dolar tutarında yatırımla devreye aldığımız Egea projemizle iç piyasa ve ihracatta başarılı bir performans sergiledik. Biz bu sayede 2017 yılında da üretimde liderliğimizi devam ettirdik” dedi.

İç pazar payımızı Egea büyüttü

TOFAŞ’ın temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markaları ile iç pazarda yaklaşık 123 bin adet satış gerçekleştirdiklerini hatırlatan Eroldu “Türkiye otomotiv pazarında 2017’de görülen yüzde 3’lük daralmaya rağmen TOFAŞ çatısı altındaki markalarımızla satış hacmimizi yüzde 12,7 oranında artırma başarısı gösterdik. Pazar payımızın bu artışında Fiat Egea modellerinin dikkat çeken performansı önemli rol oynuyor ve Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olarak bizleri gururlandırıyor. Egea’nın pazardaki payı yüzde 6,6’ya ulaşmış durumda” dedi.

Eroldu ayrıca “Türkiye otomotiv pazarının 950 bin - 1 milyon bandına oturduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Pazarın yeni yılda da benzer bir hacmi koruyacağını öngörüyoruz. Başarımızın sürdürülebilirliği için çalışmalarımız tüm hızıyla ve azimle devam ediyor” açıklamasında bulundu.