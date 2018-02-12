Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu İSTANBUL



Elektrikli araçların yolda kalmasının önüne geçecek pil teknolojisi hakkındaki çalışmalar tamamlandı. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, elektrikli otomobillerle ilgili yaptıkları bu pil çalışmasına ilişkin cep telefonu örneğini verdi. Rektör Karaca “Cep telefonlarının bataryalarının içerisinde ne kadar enerji kaldığı doğru öngörülemiyor. Bu otomobil gibi elektrikli sistemlerde düşünüldüğünde, elektrikli şarj göstergesi full şarj gösteriyorken yola çıkıyorsunuz ve 5 km sonra arabanızın bataryaları tükeniyor. Dolayısıyla otomobilin bataryasına gerçek enerji miktarını yüksek doğrulukla ölçecek sistemler geliştirilmesi gerekiyordu. Bizler de İTÜ Enerji Enstitüsü olarak geliştirdiğimiz yazılımlarla bu konudaki çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

%50 DAHA UCUZA ISITACAK PROJE

Yapılan bir diğer önemli projenin ise Türkiye’nin ilk toprak kaynaklı ısı pompası olduğunu aktaran Mehmet Karaca “Topraktan aldığı enerjiyi ortamı ısıtmak için kullanan toprak kaynaklı ısı pompası, ülkemizde ısınma amaçlı doğalgaz tüketimini yüzde 40 azaltabilecek doğrudan doğalgaz yakmaya oranla yüzde 50 daha ucuza ısınabilme imkânını sunuyor” diye konuştu.