Şirket özellikle engelli araçlar, ticari ve hizmet sektöründe kullanılan motorlu araçlar konusunda uzman. Ayrıca kişiye özel üretim konusunda da sipariş alarak çeşitli çözümler üreten Zengen Motor, ithalat, ihracat, satış, yedek parça ve servis konularında hizmet veriyor. Zengen’in satışını yaptığı bütün ürünler Türkiye pazarına ise hazır montajlı olarak gönderiliyor.
Zengen'den kişiye özel motosiklet
23.02.2018 - 07:39 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1968 yılında kurulan ZENGEN firması iki tekerli ve üç tekerli motosiklet ve elektrikli araçlar gurubunda hizmet veriyor.
Etiketler : motor,zengen motor,
545747 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/545747.aspx
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