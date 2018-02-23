Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket özellikle engelli araçlar, ticari ve hizmet sektöründe kullanılan motorlu araçlar konusunda uzman. Ayrıca kişiye özel üretim konusunda da sipariş alarak çeşitli çözümler üreten Zengen Motor, ithalat, ihracat, satış, yedek parça ve servis konularında hizmet veriyor. Zengen’in satışını yaptığı bütün ürünler Türkiye pazarına ise hazır montajlı olarak gönderiliyor.