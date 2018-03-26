Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İstanbul



Mercedes-Benz, adım adım elektrikli ve hibrit motor seçeneklerini çoğaltıyor. Bu doğrultuda Daimler AG, 2022 yılına kadar toplamda 10 milyar avroyu aşan yatırımla 50’nin üstünde yeni elektrikli modeli piyasaya sunacak. Plana göre, 2025 yılına kadar ise elektrikli modellerin satışı Mercedes-Benz’in toplamında yüzde 20 seviyesinde pay alacak.

Türkiye’de ise bu yılın ikinci yarısında elektrikli smart ve GLC Plug-in Hybrid modelleri müşterilerinin beğenisine sunulacak. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, bu karar öncesi bayilerde gerekli servis altyapı çalışmaları ve elektrik dolum istasyonlarının kurulumuna yönelik çalışmaların yapıldığını söyledi. Lüks sınıfta yüzde 17'lik daralmaya rağmen 2017’yi lider olarak kapattıklarını hatırlatan Bekdikhan; “2016 yılı Kasım ayındaki ÖTV artışı öncesi kısa sürede elde ettiğimiz yüksek satış adetleri 2017 yılında bizlere durgun bir yıl olarak geri döndü. 2018 bizim için heyecan verici başladı. Daimler genelinde geçtiğimiz şubat ayı gelmiş geçmiş en iyi satış adetlerine ulaşılan şubat oldu. Ocak-şubat toplamında yüzde 48’lik, pazar payımızda ise yüzde 2’lik bir artış yakaladık. 2. elde ise sertifikalı kullanılmış otomobil satışlarımız yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 arttı” dedi.



DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

Daimler’in küresel ölçekte düzenlediği Müşteri Sadakat Geliştirme programı yarışmasında Mercedes-Benz Türk Otomobil Satış Sonrası Hizmetler Ekibinin geliştirdiği “SSH Statü Takip Uygulaması” ile birinci gelerek dünyaya örnek oldukşarını belirten Bekdikhan, sosyal medyada premium segmentteki markaların arasında en çok takipçiye sahip marka olduklarını dile getirdi. Mükemmel müşteri deneyimi için 100 milyon avroluk bayi yatırımlarını anlatan Bekdikhan, 7/24 hizmet sağlayan online sistemlerin yanı sıra 20’ye yakın yeni uygulamanın hayata geçtiğini söyledi. Ayrıca ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetleri hakkında bilgi veren Bekdikhan: “Bu hizmetle hem mevcut sadık müşterilerimize hem de potansiyel yeni müşterilerimize Mercedes-Benz otomobillere erişimi kolaylaştıran yeni bir alternatif çözüm sunuyoruz” dedi.

2018’in yıldızları

Yıllık değerlendirme toplantısında 2018’de satışa sunulan ve sunulacak modelleri anlatan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, Coupé S 450 4MATIC ve S 560 4MATIC’in şubatta satışa çıktığını hatırlatarak şöyle devam etti: AMG S Coupé ve Cabriolet (S 65) modellerinden sonra mayısta yenilenen CLS gelecek. Yeni A-Serisi, A 180 d ve A 200 motor seçenekleri ile yine mayısta satışa sunacağız. Yenilenen G-Serisi haziran, ağustosta ise yenilenen C-Sedan, Coupé, Cabriolet ve Estate modelleri Türkiye’de olacak. Merakla beklenen Yeni A-Serisi Sedan ise aralıkta bayilerde yerini alacak.



Yeni A-Serisi Sedan Yeni S-Serisi Cabriolet