Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon üreticinin orta vadeli planı elektrikli araç liderliği, otonomu yaygınlaştırmak ve mobilite teknolojilerinde devrim. 2022 yılına kadar tamamen elektrikli araç veya e-Power güç ve aktarma organlarına sahip olmak üzere yılda 1 milyon adet elektrikli araç satmayı hedefleyen Nissan, LEAF modeliyle elde edilen başarıyı geliştirerek 8 farklı model üzerinde çalışacak.