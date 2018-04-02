Japon üreticinin orta vadeli planı elektrikli araç liderliği, otonomu yaygınlaştırmak ve mobilite teknolojilerinde devrim. 2022 yılına kadar tamamen elektrikli araç veya e-Power güç ve aktarma organlarına sahip olmak üzere yılda 1 milyon adet elektrikli araç satmayı hedefleyen Nissan, LEAF modeliyle elde edilen başarıyı geliştirerek 8 farklı model üzerinde çalışacak.
NISSAN’da hedef 1 milyon elektrikli
02.04.2018 - 06:36 | Son Güncelleme: 02.04.2018 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japon üreticinin orta vadeli planı elektrikli araç liderliği, otonomu yaygınlaştırmak ve mobilite teknolojilerinde devrim.
Etiketler : NISSAN,
553809 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/553809.aspx
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