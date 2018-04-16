Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Super sport kategorisindeki modellere kafa tutan performansıyla dikkat çeken araç, sadece siparişle sınırlı sayıda üretilecek. Maserati Levante Trofeo’da 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 bir ünite görev yapıyor. 590 HP güç ve 730 Nm tork üreten bu motor Trofeo’yu 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaştırıyor. Modele özgü karbon fiber detayları ve Corsa sürüş moduyla beğeni toplayan araç ülkemize de siparişle gelecek. Üretim sırasına göre Türkiye’ye ilk teslim edilecek araç ise 2019 yılında ülkemizde olacak.