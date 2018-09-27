Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes-Benz, Paris’te ayrıca markanın en kompakt sedanı A-Serisi Sedan, yeni 6 silindirli motoruyla Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Kapılı Coupé, smart’ın 20’nci yılı şerefine hazırlanan özel bir konsept araç, EQ markasının ilk Mercedes-Benz yüzde 100 elektrikli modeli EQC ve 1937 model rekortmen W 125’den esinlenilerek üretilen EQ Silver Arrow’u da ilk defa bir otomobil fuarında meraklıları ile buluşturacak.Mercedes-Benz, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda üç dünya lansmanı ve Daimler bünyesinde altı farklı modelin ilk fuar gösterimleri ile yer almaya hazırlanıyor. Markanın hemen her segmentinde, içten yanmalı motorlu veya elektrikli en yeni modelleri fuardaki yerlerini almak üzereler. 4-14 Ekim tarihleri arasında ziyaretçileri için kapılarını açık tutacak olan Paris Otomobil Fuarı’nda Mercedes-Benz, tamamen elektrikli EQC modelinin ilk fuar sergilemesinin yanı sıra daha önce hiç görülmemiş, Yeni B-Serisi, Yeni GLE ve A 35 4MATIC’i de ilk defa kamuoyunun beğenisine sunacak.

Tamamen yenilenen B-Serisi fuardaki en önemli yeniliklerden biri olacak. Üçüncü jenerasyon B-Serisi, daha dinamik ve çevik sürüş özellikleri gösteren ve aynı zamanda konforu yükseltilmiş bir Sports Tourer olarak tanıtılacak. Geniş iç mekân, ekonomik, çevreci ve verimli motorları ile segmentinde fark oluşturmaya hazırlanan Yeni B-Serisi’nde, MBUX’e de yer verilecek. Mercedes-Benz S-Serisi’nden aktarılan üst düzey güvenlik donanımları ve sürüş destek sistemleri ile Yeni B-Serisi kendi segmentindeki en yüksek standartları sunacak.

Mercedes-Benz tarihinin en fazla tercih edilen SUV ailesinin en yeni üyesi olan GLE de Paris Otomobil Fuarı’nda ilk defa sergilenecek. Yolda lüks sedanların konforunu sunarken, arazi koşullarında gelmiş geçmiş en iyi performansı sergilemeyi hedefleyen Yeni GLE, segmentinin en aerodinamik, güvenli ve verimli motorlarını sunan seçeneği olmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz & smart basın toplantısı, 2 Ekim 2018 tarihinde saat 08:00’de gerçekleştirilecek. İlgilenenler dünyanın herhangi bir yerinden “Mercedes me media” aracılığı ile toplantı anını ve yeni modellerin dünya lansmanını media.mercedes-benz.com/paris2018 üzerinden canlı olarak izleyebilirler.

Sürüş performansı dünyasına hızlı giriş: Mercedes-AMG A 35 4MATIC

Mercedes-AMG dünyasına dahil olmak için yeni sunulmaya başlanan A 35 4MATIC, Paris Otomobil Fuarı’ndaki prömiyerlerden bir diğeri olma özelliği taşıyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi üzerinden geliştirilen kompakt hatchback, 2.0 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motorunda 306 HP güç sunuyor. AMG mühendisleri, A 35 4MATIC’in yüksek sürüş dinamiklerine ulaşılabilmesi için gövde, süspansiyonlar, dört tekerlekten çekiş sistemi, şanzıman, sürüş programları ve bütün olarak ince ayarların tamamında etkili oldular.

Mercedes-AMG GT Ailesi’ne eklenen yeni bir üye daha fuardaki yerini alacak. Yeni 6 silindirli 367 HP’lik bir motora sahip Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Kapılı Coupé, tasarım, donanım ve kişiselleştirme özellikleri bakımından GT 53 4MATIC+ ile benziyor.

smart’a 20’nci yıl kutlaması

Paris Otomobil Fuarı’nda smart markasının doğumunun 20’nci yılı şerefine hazırlanan özel bir konsept sergilenecek. 2002 yılındaki Crossblade ve 2011 yılındaki forspeed konseptleri gibi bu özel araç da tavanı olmayan radikal bir tasarıma sahip olacak. Elektrikli altyapıyı barındıran smart konsepti fuarın yıldızlarından biri olmaya aday.

İlk fuar gösterimlerinde şov sürüyor

Dünyanın farklı organizasyonlarında lansmanları yapılan Mercedes-Benz modellerinin ilk fuar gösterimleri de Paris’te gerçekleşecek. Türkiye’ye 2019 yılında gelmesi planlanan Yeni A-Serisi Sedan, fuarda en fazla incelenmesi beklenen modellerin başında geliyor. Mercedes-Benz’in Premium sedan dünyasına ilk adım konumuna gelecek olan Yeni A-Serisi Sedan, dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobil tasarımı, gelişmiş iç mekân donanımları ve güvenlik teknolojileri ile fark oluşturacak.

Mercedes-Benz standında ayrıca; yeni ürün ve teknoloji markası EQ bünyesinde, ilk yüzde 100 elektrikli seri üretim model EQC ve 1937 yılında dünya kara hız rekorunu kıran W 137’den esinlenilerek hazırlanan, tek kişilik, elektrikli altyapıya sahip EQ Silver Arrow konsepti de otomobil tutkunları ile buluşacak.