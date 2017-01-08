Göktürk-1 Görev Analizi çalışmaları esnasında analizlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan yazılım, TUSAŞ mühendisi tarafından geliştirildi. Söz konusu personel, bu yazılımı temel alarak TUSAŞ Uydu Görev Analizi yazılımının geliştirilmesinde öncü oldu. Güç bütçesi ve analizleri konusunda kazanılan birikimle geliştirilen uydu enerji analizi yazılımı için de patent başvuru süreci yürütülüyor.
Göktürk-1 yeni buluşlara kapı araladı
08.01.2017 - 09:24 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını karşılamak amacıyla fırlatılan GÖKTÜRK-1 Uydusu’na yönelik çalışmalarda görev alan Türk mühendisleri, uzay teknolojileri alanında bir dizi buluş gerçekleştirdi.
Etiketler : göktürk,
436082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/436082.aspx
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