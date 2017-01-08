Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göktürk-1 Görev Analizi çalışmaları esnasında analizlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan yazılım, TUSAŞ mühendisi tarafından geliştirildi. Söz konusu personel, bu yazılımı temel alarak TUSAŞ Uydu Görev Analizi yazılımının geliştirilmesinde öncü oldu. Güç bütçesi ve analizleri konusunda kazanılan birikimle geliştirilen uydu enerji analizi yazılımı için de patent başvuru süreci yürütülüyor.