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Elon Musk'ın Neuralink projesinde Arıza: İlk implantlı hastada sorunlar başladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elon Musk&#039;ın Neuralink projesinde Arıza: İlk implantlı hastada sorunlar başladı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın girişimlerinden biri olan Neural Link hakkında bazı önemli haberler duyduk. Beyin çipi yerleştirilen ilk hastanın sadece düşünme gücünü kullanarak bilgisayarda oyun oynayabilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Felçli hastaların sadece düşünme güçlerini, özellikle de beyinlerini kullanarak iletişim kurmalarını sağlayan Neural Link, geçtiğimiz günlerde ilk sorunlarını yaşadı. Beyin çipi yerleştirilen ilk hastanın beyin implantının bir kısmı başarısız oldu.

Neuralink ilk implantını birkaç ay önce felçli olan Noland Arbaugh adlı genç bir adama yerleştirdi. Şirket şimdi implantın ilk birkaç hafta içinde mekanik sorunlar geliştirdiğini ve istenildiği gibi çalışmadığını açıkladı.

DOKUDAN AYRILDI

Neuralink'in süreçle ilgili açıklamasında, hastanın beynini Brain Tau implantına bağlayan elektrot bağlantılarının bir kısmının dokudan ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, cihaz içindeki 1000'den fazla elektrotun bağlantılarına aracılık eden ipliğin, geri çekilmesi nedeniyle cihazın tepkisinin yavaşladığının fark edildiği belirtildi.

Elon Musk'ın Neuralink projesinde Arıza: İlk implantlı hastada sorunlar başladı! - 1. Resim

Neuralink, bağlantı cihazlarının hızını, doğruluğunu, performansını ve imleç kontrolünü ölçmek için saniyedeki bit sayısı (BPS) adı verilen bir ölçüm kullanır. Bugün yayınlanan bir blog yazısı, BPS'yi artırmanın imleç kontrolünü artırdığını vurguladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Neuralink, hastanın çip implantını tamamen kaldırmayı düşündü. Musk, X-Spaces odasında işlerin iyi gittiğini ve hastanın tamamen iyileştiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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