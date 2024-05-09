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Haberler > Teknoloji > TikTok, yapay zeka tehlikesine karşı kullanıcılarını korumaya başlıyor!

TikTok, yapay zeka tehlikesine karşı kullanıcılarını korumaya başlıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok, yapay zeka tehlikesine karşı kullanıcılarını korumaya başlıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok, platforma yüklenen videoların yapay zeka tarafından yapıldığını otomatik olarak tespit edip, etiketlemeye başlayacak.

Şirket, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerin sosyal medya platformunda yanlış bilgilerle mücadele etme girişimi olduğunu söylüyor.

ABC'nin haberine göre, TikTok'tan gelen açıklama şu şekilde;

"Kullanıcılarımız, içerik üreticileri yapay zeka kullanarak izleyicilerle bağlantı kurma becerileri için neler yapabileceği konusunda çok heyecanlılar." TikTok'un Operasyonlar & Güven ve Güvenlik Başkanı Adam Presser, "Ve aynı zamanda, insanların neyin gerçek neyin kurgu olduğunu anlama yeteneğine sahip olduklarından emin olmak istiyoruz."

TikTok'un geçmişteki politikası, kullanıcıları yapay zeka tarafından oluşturulan veya önemli ölçüde düzenlenen içeriği etiketlemeye teşvik etmek olmuştur. Ayrıca, kullanıcıların gerçekçi görüntüler, ses ve video içeren tüm AI tarafından oluşturulan içeriği etiketlemelerini öneriyor. 

TikTok, yapay zeka tehlikesine karşı kullanıcılarını korumaya başlıyor! - 1. Resim

TİKTOKTA CANLI YAYINDA MANGAL YAKTILAR

Son zamanlarda tartışmaların odağındaki sosyal medya platformu TikTok’tan hayrete düşüren videolar gelmeye devam ediyor. Son olarak bir aile, evlerinin ortasına yaktıkları mangalla adından söz ettirdi. 

Dumanların yükseldiği anlarda her şey gayet normalmiş gibi davranmaları ve o anları canlı yayına vermeleri ise gündem oldu. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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