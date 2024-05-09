Apple'ın yeni lideri belli oluyor! Apple'ın CEO'su Tim Cook'un yerine John Ternus gelebilir!

Teknoloji dünyasının en büyük markalarından biri olan Apple'ın 2011 yılından beri direksiyonunda Tim Cook bulunuyor. 64 yaşında olan Tim Cook'un yerine Apple'da şimdiden yeni lider arayışı başladı.

Tim Cook 64 yaşında ve 2011 yılından bu yana Apple'ın CEO'luğunu yapıyor. Bloomberg tarafından yayınlanan bir analiz, CEO Cook'tan sonra Apple'a kimin liderlik edebileceği konusunda bazı dikkat çekici yorumlar içeriyor. Analizde Apple'ın yakın gelecekte CEO'sunu değiştirmeyeceği belirtiliyor ancak halefi için bir dizi olasılıktan bahsediliyor.

Tim Cook, 2011 yılında Steve Jobs'tan CEO'luk görevini devraldığından bu yana Apple şirketini dönüştürdü; yeni ürün kategorilerini (akıllı saat) tanıttı, yeni iş alanlarına girdi (video akışı) ve yeni bir bilgisayar türünü (artırılmış gerçeklik) ana akım haline getirmek için cesur bir girişimde bulundu.

Ortalama bir Fortune 500 CEO'sundan çok daha uzun süre görev yaptı ve 63 yaşında, akranlarının çoğundan daha yaşlı. “Apple’ın iç dinamiklerine hakim” birkaç kişiyle yapılan görüşmeler sonunda hazırlanan analizde, yakın zamanda bir değişiklik yapılması durumunda operasyon direktörü (COO) Jeff Williams’ın Cook’tan sonraki CEO olmasının kesin olduğu belirtiliyor.

Ancak Williams'ın yaşı (61) ve uzun vadede CEO pozisyonuna getirilmesinin pek mümkün olmadığı da belirtiliyor. Bu nedenle başka bir isimden, John Ternus'tan bahsediliyor.

Tim Cook'un en az üç yıl daha Apple'ı yönetmeye devam edeceği söylentiler arasında. Bu durumda, Apple'ın donanım mühendisliği departmanında üst düzey görevlerde bulunan ve şirket içinde büyük saygı gören John Ternus, Cook'un yerine geçmek için güçlü bir aday olarak görülüyor. Tarnas'ın Cook'un yanı sıra diğer yöneticiler tarafından da desteklendiği ve Apple'ın gelecekteki lideri olarak görüldüğü söyleniyor.