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Milyonluk Bitcoin baskını! Eski fabrikayı kiraladılar kaçak elektrikle Bitcoin kastılar!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Milyonluk Bitcoin baskını! Eski fabrikayı kiraladılar kaçak elektrikle Bitcoin kastılar!

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Alaca ilçesinde eski bir çorap fabrikasına düzenlenen operasyonda, Bitcoin üretiminde kullanılan 16 adet cihaz ele geçirildi. Cihazların değerinin 5 milyon TL olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden çorap fabrikası olarak kullanılan bir binanın kiralanarak içerisine yerleştirilen cihazlarla Bitcoin üretildiği tesbit ediildi.

Milyonluk Bitcoin baskını! Eski fabrikayı kiraladılar kaçak elektrikle Bitcoin kastılar! - 1. Resim

Polis ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda fabrika içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten makine ve bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ayrıca S.A. (29) adlı şahsın kaçak elektrik hattı çekerek cihazları çalıştırdığı belirlendi. Operasyonda S.A. gözaltına alındı.

Milyonluk Bitcoin baskını! Eski fabrikayı kiraladılar kaçak elektrikle Bitcoin kastılar! - 2. Resim

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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