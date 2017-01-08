Pek çok markanın 2017’de yepyeni ürünler piyasaya süreceğini belirten Gürcan, “Hayatın farklı alanlarında yeni ürünler görmeye devam edeceğiz. Biz de Teknosa olarak, hem teknoloji ürünlerindeki gelişmelerin getireceği hareketlilik hem de yenilikçi hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile değer oluşturmaya devam edeceğiz. Pek çok markanın yepyeni ürünlerini yeni yılda tüm satış kanallarından Türkiye ile buluşturacağız. 2017’de teknolojide tek adres yine Teknosa olacak” dedi.
'2017’de yeni teknoloji ürünleri satışa sunacağız'
08.01.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Las Vegas Nevada’da bu yıl 50’incisi düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te dünya markalarının temsilcileri ile bir araya gelen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2017’de teknoloji gündeminin çok yoğun olacağını söyledi.
Etiketler : teknosa,
436083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/436083.aspx
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