Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pek çok markanın 2017’de yepyeni ürünler piyasaya süreceğini belirten Gürcan, “Hayatın farklı alanlarında yeni ürünler görmeye devam edeceğiz. Biz de Teknosa olarak, hem teknoloji ürünlerindeki gelişmelerin getireceği hareketlilik hem de yenilikçi hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile değer oluşturmaya devam edeceğiz. Pek çok markanın yepyeni ürünlerini yeni yılda tüm satış kanallarından Türkiye ile buluşturacağız. 2017’de teknolojide tek adres yine Teknosa olacak” dedi.