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Haberler > Teknoloji > Yerli motorla rekor irtifa! Bayraktar TB3 gökleri arşınlıyor

Yerli motorla rekor irtifa! Bayraktar TB3 gökleri arşınlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, bir testi daha başarı ile tamamladı. Bayraktar TB3, yerli motor ile 33 bin feet irtifaya çıkarak rekor kırdı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023'te yaptıktan sonra orta ve yüksek irtifa performans testlerini başarıyla sürdüren SİHA, bir testi daha başarıyla tamamlayarak rekor irtifaya ulaştı.

Yerli motorla rekor irtifa! Bayraktar TB3 gökleri arşınlıyor - 1. Resim

YERLİ MOTORLA 33 BİN FİT İRTİFA

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 33 bin feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı.

Yerli motorla rekor irtifa! Bayraktar TB3 gökleri arşınlıyor - 2. Resim

ŞİMDİYE KADAR ÇIKILAN EN YÜKSEK İRTİFA

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yerli bir motorla şimdiye kadar çıkılan en yüksek irtifaya ulaştı.

Yerli motorla rekor irtifa! Bayraktar TB3 gökleri arşınlıyor - 3. Resim

Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla kırdığı irtifa rekoru ile Türk havacılık tarihine önemli bir imza attı.

Yerli motorla rekor irtifa! Bayraktar TB3 gökleri arşınlıyor - 4. Resim

Milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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