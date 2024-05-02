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TÜBİTAK Azerbaycan'a 12 metroloji laboratuvarı kuracak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TÜBİTAK Azerbaycan&#039;a 12 metroloji laboratuvarı kuracak

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Azerbaycan Metroloji Enstitüsü (AzMI) bünyesinde, anahtar teslim, 12 metroloji laboratuvarı kuracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan'ın işbirliği her alanda olduğu gibi sanayide de artarak devam ediyor.

Geçen yıl sonunda imzalanan sözleşmeyle yürürlüğe giren proje kapsamında TÜBİTAK UME, Azerbaycan Metroloji Enstitüsü bünyesinde boyutsal, dalga boyu, elektromanyetik, empedans, fotometri, hacim yoğunluk ve viskozite, kuvvet, medikal metroloji, nem, RF ve mikrodalga, sertlik ve zaman-frekans alanlarında 12 yeni metroloji laboratuvarının kurulumunu gerçekleştirecek.

Cihaz satın alma süreçlerinin tamamlanma aşamasına geldiği projede Azerbaycan Metroloji Enstitüsü teknik personelinin eğitimlerine de başlandı.

Azerbaycan'ın metroloji dünyasına entegrasyonuna önemli bir ivme kazandıracak olan projenin 18 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Projenin ikinci fazında 15 yeni laboratuvarın daha kurulması planlanıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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