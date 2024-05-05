Yerli buluttan hiperatak! Bulutistan 600 milyar dolarlık küresel pazara göz dikti

Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil, ülkemizin teknoloji alanında devasa bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek “Türkiye’nin ilacı teknoloji yatırımı yapmak” dedi. Başlıgil, hiper-ölçekli firmalarla rekabet ettiklerini belirterek, “Yurt dışında da rekabet edebiliriz. Almanya, İsviçre, Hollanda, sonrasında Londra ve Dubai’de de ofis açacağız” şeklinde konuştu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Turcorn 100 Programı’na kabul edilen Türkiye’nin ilk ve tek bulut hizmet sağlayıcısı Bulutistan, uluslararası teknoloji şirketi olma hedefiyle atağa geçti.

Yapay zekâyı merkezine koyan şirket, Almanya’nın ardından Londra ve Dubai’de faaliyet göstermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bulutistan Kurucusu ve CEO’su Begim Başlıgil, dünyada dijital dönüşümün hız kazanmasının bulut bilişim çözümlerine olan ihtiyacı artırdığını belirterek, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 600 milyar dolar olan küresel bulut pazarı büyüklüğünün 2027 yılında yaklaşık 900 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Başlıgil, Türkiye’de ise henüz olgunlaşma aşamasında olan bulut pazarının 500 milyon dolar civarında olduğunu birkaç yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasını tahmin ettiklerini vurguladı. Bulutistan’ın Türkiye ve yurt dışındaki yapılanmasıyla ilgili bilgi veren Begim Başlıgil, ana firmanın ICT Bulut Bilişim AŞ olduğunu, Bulutistan’ın ise Türkiye ve Azerbaycan’da kullanılan bir isim olduğunu ifade etti. Başlıgil, Avrupa pazarında ise ICT Cloud markasıyla faaliyet gösterdiklerini bu şirketin geçen yıl Almanya’nın finans ve telekomünikasyon merkezi Frankfurt’ta kurulduğuna dikkat çekti. Başlıgil “Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yüzde 76’sına ve 20 holdingin yüzde 80’ine hizmet veriyoruz. Pazar payı geliri olarak dördüncü, müşteri sayısı olarak birinci olduğumuza inanıyoruz. Türkiye’de hiper-ölçekli firmalarla rekabet edebiliyorsak, yurt dışında da edebiliriz. Azerbaycan’dan başlayarak müşteri tabanımızı genişletiyoruz. Frankfurt’ta şirket kurduk ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Almanya, İsviçre, Hollanda ve sonrasında Londra ve Dubai’de de faaliyet göstermek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Avrupa pazarında yüzde 100 Türkiye sermayeli yatırımcıyız. Uluslararası gelirlerimizi yüzde 200 artırdık. Şirket değerlememiz unicorn seviyesine yaklaşıyor” dedi.

YÖNETİMDE BİR SANDALYE DE YAPAY ZEKÂYA

Teknoloji alanında Türkiye’nin devasa bir potansiyeli olduğuna dile getiren Başlıgil, “Türkiye’nin ilacı teknoloji yatırımı yapmak. Burası sektörde hızlı sonuçlar alabileceğimiz ve büyük etki oluşturabileceğimiz bir yer. Yapay zekâ ise şu anda sektörün önde gelen trendi. Bu alanda yapay zekâ danışmanlığına olan ihtiyaç artıyor” diye konuştu. Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk de, dünyada yapay zekâ furyası yaşandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: Her sektörde insanlar ‘Yapay zekâyla ne yapabilirim’ diye sormaya başladı. Çünkü büyük bir furya geliyor. Hatta bir süre sonra şirketlerin yönetim kurullarında bir sandalye yapay zekâya ayrılacak. Çünkü hiç kimse yapay zekânın eriştiği dataya erişemiyor. Onun kadar hızlı düşünemez. Onun gibi farklı algoritmalardan çözüm öneremez. Mesela GPU, yapay zekâ işlemcileri ve diğer görselleştirme teknolojileri üreten Amerikan teknoloji şirketi Nvidia bir anda dünyanın en değerli markaları arasına girdi. Bize de gittiğimiz her müşteri bu konuyu soruyor. Özellikle GPU (Graphics Processing Unit) ile donatılmış sunucuları soruyorlar. GPU tabanlı donanımlar şu anda tercih ediliyor ve bekleniyor. Biz orada da öncü davrandık.