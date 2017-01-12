Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple'ın 10 yaşına giren akıllı telefon modeli iPhone'a benzeyen tabanca Avrupa ve ABD'de polisi harekete geçirdi.



Zira 9mm'lik bir tabanca olan model iPhone baz alınarak geliştirildi.



Katlanabilen bir yapıya sahipolan silah bu sayede dışarıdan bakıldığında sıradan bir akıllı telefon gibi görünüyor.



Kaçak yollarla Avrupa'ya sokulmaya başlandığı düşünülen silahtan 12 bin adet sipariş edildiği de gelen bilgiler arasında.



Geçtiğimiz günlerde Belçika'da ele geçirilen modelin terör saldırılarında kullanılabileceğinden endişe ediliyor.



Zira açıldığı zaman bir tabancaya dönüşen modelin havalimanı gibi yerlerde güvenlik kontrolünden sıyrılabileceği olasılığı üzerinde duruluyor



330 sterlin (yaklaşık 1400 TL) fiyatı olduğu belirtilen tabanca için ABD de alarma geçti.