Elon Musk'lı dolandırıcılık! 50 bin dolarını kaptıran kadının hikayesi

Kendisini Elon Musk olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadından 50 bin dolar çaldı.

Video ve fotoğraf üretimini kolaylaştıran yapay zeka sayesinde yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştirilmeye devam ediliyor. Deepfake ile insanları kandırmak yeni bir dolandırıcılık yöntemi olmasa da artık yapay zeka sayesinde kusursuza yakın bir hale geldi.

Son yaşanan Elon Musk olayı tüm dünyayı şaşkına uğrattı. Kendisini Elon Musk olarak tanıtan bir adam, Güney Kore'de yaşayan bir kadın ile Instagram üzerinden konuşmaya başladı. Tamindir'in haberine göre Elon Musk olarak kendini tanıtan dolandırıcı, hayranları ile sık sık konuştuğunu belirtti ve kadının 50 bin dolarını alıp kayıplara karıştı.

Elon Musk'ın adını kullanarak yapılan dolandırıcılık ilk değil. Musk, TikTok'da kendisine çok benzeyen bir kişiyi gördükten sonra yaptığı bir açıklamada "Eğer gerçekse bu adamla tanışmak isterim. Bugünlerde Deepfake yüzünden bunu söylemek zor" demişti.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU GERÇEK SANDI

Adının açıklanmasını istemeyen kadın, Sahte Elon Musk'ın geçen sene kendisini Instagram üzerinden takip ettiğini ve kadın ilk Sahte Musk'ın gerçek olmadığını anladığını söylüyor.

Ancak Sahte Elon daha sonra yaptığı paylaşımlarda şahsi fotoğrafları ve iş yerinden anlık fotoğraflar paylaşımlar yaparak kadının güvenini kazandı. Dolandırılan kadın yaptığı açıklamada "Musk çocuklarından ve Tesla ya da Space X'e gitmek için helikoptere binmekten bahsetti. Ayrıca hayranlarıyla rastgele iletişim kurduğunu da anlattı." dedi.

Kadın görüntülü bir görüşme yaptığını ve Sahte Elon'un kadına "Seni Seviyorum" demesi gibi insanları şaşkına uğratan olaylar da mevcut.

Sahte Elon, Koreli birisine ait banka hesabına 50 bin dolar yatırmasını istedi. Kaybettiği parasını geri almak isteyen kadın, şu anda ne yapması gerektiğini bilmiyor. Elon Musk'tan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.