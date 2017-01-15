Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız günlerde, güvenlik uzmanlarının WhatsApp üzerinde araştırma yaptığını ve şifreleme sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulduğunu ifade etmiştik. Güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter tarafından fark edilen bu açıkta, WhatsApp şifreleme sisteminde gönderilen mesajların başkası tarafından okunabildiğine işaret ediliyordu. Söz konusu güvenlik açığına BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da vurgu yaptı. Sayan, anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.



WhatsApp'taki bu güvenlik açıkları karşısında uzmanlar yerli mesajlaşma uygulamasının kullanılmasını öneriyor. Hatta geçtiğimiz aylarda düzenlenen Bilişim Zirvesi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kamu iletişiminin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Kamunet projesinin geliştirildiğini açıklamıştı. Başbakan Yıldırım, siber tehditlere karşı mücadelede yeni eylem planı üzerinde çalışıldığını ve kamu verilerinin Kamunet ile çok daha güvenli olacağını ifade etmişti.