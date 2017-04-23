Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilindiği üzere Samsung yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve S8 Plus’ı geçtiğimiz gün satışa sundu. Güney Koreli teknoloji devinin yeni modellerinin satışa çıkmasıyla birlikte, eski modellerinin fiyatının aşağıda doğru düşmesi zaten beklenen bir olguydu. Bu durumun ilk sinyali Galaxy Note 5 üzerinden geldi.

Galaxy Note 7 ilk çıktığında 740 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Yani cihaz dün satışa sunulan Galaxy S8’den bile daha pahalıydı. (S8’in ABD fiyatı 725 dolar olarak açıklanmıştı) Son zamanlarda 400 dolara kadar düşen Note 5 fiyatı dün eBay’de 300 doların altını da gördü.

Quickshipelectronics isimli bir eBay satıcısı Galaxy Note 5’i 299.99 dolardan listeledi. Böylece Note 5’in güncel fiyatı 300 dolar seviyesine kadar inmiş oldu. Bu indirim muhtemelen bir süre sonra diğer satıcılar tarafından da uygulanacaktır. Zira Amerika’da genelde indirim hareketleri bu şekilde başlıyor. Önce eBay’deki birkaç satıcı fiyatı belirliyor. Ardından dev perakende şirketleri de fiyat politikalarını bu doğrultuda düzeltiyor.

Galaxy Note 5’in fiyatında yaşanacak olan değişimin kısa süre sonra tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Yani şu aralar Note 5 alma gibi bir düşünceniz varsa biraz daha beklemenizi tavsiye ederiz. Zira bu cihazın ülkemizdeki anlık fiyatı 2200 TL civarlarında.