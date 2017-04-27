Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada hızla yayılan sosyal medya dalgası ülkemizde de etkisini tam anlamıyla göstermeye başladı. CROVU'nun açıklamış olduğu rakamlara göre, Türkiye'de sosyal medya kullanım oranları geçen yıla kıyasla yaklaşık %37 arttı. Bu doğrultuda sosyal medya sayfalarını profesyonelce yöneten markalar, online satışlarını geçen yıla kıyasla yaklaşık %40 artırdı.

Küçükten büyüğe, her kesimin içinde bulunduğu sosyal medya mecraları, özellikle e-ticaret sektöründe satışların artmasına olumlu etki yapıyor. Sosyal medyanın kazançlar üzerindeki etkisi her geçen gün artarken, şirketler de sosyal medya yönetimlerine büyük önem veriyor. Özellikle e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren markalar, kendi bünyelerinde sosyal medya yönetim ekibi kurarak ya da sosyal medya yönetimi alanında deneyimli şirketlerden hizmet alarak, satış oranlarının artırmayı hedefliyor.

CROVU'ya göre, önümüzdeki yıllarda etkisini iyice artıracak olan sosyal medya mecralarına yatırım yapmak, hem müşteri memnuniyeti hem de kazançları artırmak açısından oldukça önem arz ediyor.