Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung'un geçen yılki phablet amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 7, pek çok açıdan mükemmel bir telefondu. Resmi olarak geçen ağustos ayında piyasaya çıkan Samsung'un altıncı note serisinin yinelenmesi, Samsung'un imzası olan S-Pen ve bir iris tarayıcının yanısıra, zarif çift kavisli bir ekrana sahipti. Ne yazık ki, Güney Koreli elektronik devi, cihazın sadece bir kez değil, iki kez kendi kendine patlayan pillerin ortaya çıkmasına neden olan bir tasarım hatasından dolayı geri çağırmak zorunda kaldı.

Bu yılın başlarında, Samsung'un seçtiği pazarlarda Galaxy Note 7'yi yeniden başlatmayı planladığı ve daha sonra da Samsung'un doğruladığı raporları görmeye başladık . Daha bir gün önce, cihazın resmi Wi-Fi sertifikasını gördük ve şimdi de ETNews, yenilenmiş Galaxy Note 7'nin haziran sonunda Güney Kore'de resmen başlatılacağı haberini yayınladı.

Rapora göre, Galaxy Note 7R olarak da adlandırılan yenilenmiş telefon, Kore'deki tüm önemli operatörler aracılığıyla satılacak. Bu haberdeki en iyi şey ise cihazın 700,000 won (620 $) civarında olması bekleniyor. Bu, telefonun fiyatının, 988.900 won (870$) olan orijinal modelin fiyatından belirgin bir şekilde düşük olduğunu gösteriyor. Bu modeller tek başına yeni cihazlar olmasa da, hepsi de Samsung tarafından yenilenmiş olarak geliyor.

Daha önce gördüğümüz gibi bu yenilenmiş birimler, orijinalinde bulunan 3,500 mAh pil yerine yaklaşık 3,200 mAh'e kadar daha küçük bir pil ile birlikte gelmesi muhtemel görünüyor. Wi-Fi sertifikası doğruysa, Android 7.0 işletim sistemi ile çalışacak.

Bir araştırmaya göre, Samsung Galaxy Note 7 ezici sayıda fazla kişi tarafından satın alınması bekleniyor ve bu çoğunluk Galaxy S8 satışlarını etkilemeyecek. Şimdilik Samsung’un diğer parlarda yenilenmiş Galaxy Note 7 sunup sunmayacağı bilinmiyor.