Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uber'den yapılan açıklamada, kamyon sahibi kişi ve firmaları nakliye talebinde bulunan müşterilerle buluşturan mobil uygulama Android ve iOS kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Nakliye aramanın ve bulmanın kamyoncular için stresli olduğuna değinilen açıklamada, söz konusu işlemlerin saatler yerine artık tek bir tuşla gerçekleştirilebileceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, kullanıcıların nakliye ücretini de saniyeler içinde öğrenebileceği bilgisi verildi. Uzmanlar, ABD'de kamyon taşımacılığı sektörünün yıllık gelirinin ortalama 250 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirtiyor. Uber, geçen sene sürücüsüz kamyon teknolojisi alanında araştırma yapan Otto adlı şirketi satın almıştı.