Uber'den yapılan açıklamada, kamyon sahibi kişi ve firmaları nakliye talebinde bulunan müşterilerle buluşturan mobil uygulama Android ve iOS kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Nakliye aramanın ve bulmanın kamyoncular için stresli olduğuna değinilen açıklamada, söz konusu işlemlerin saatler yerine artık tek bir tuşla gerçekleştirilebileceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, kullanıcıların nakliye ücretini de saniyeler içinde öğrenebileceği bilgisi verildi. Uzmanlar, ABD'de kamyon taşımacılığı sektörünün yıllık gelirinin ortalama 250 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirtiyor. Uber, geçen sene sürücüsüz kamyon teknolojisi alanında araştırma yapan Otto adlı şirketi satın almıştı.
Uber'den nakliyecilik sektörü için yeni mobil uygulama
19.05.2017 - 01:46 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 01:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, kamyon taşımacılığı sektörü için de bir uygulama geliştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : uber,uber uygulama,
474710 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/474710.aspx
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