Visa, hesap saldırılarıyla mücadele etmek için yapay zeka tabanlı dolandırıcılık çözümünü kullanıma sundu!

Visa'nın yeni özelliği yapay zeka teknolojisini kullanarak finansal işlemleri analiz ederek dolandırıcılığı önlemeyi hedefliyor.

Hesap saldırılarının eşi benzeri görülmemiş büyüklüğü ve hızı göz önüne alındığında ve bu tür siber saldırıların yılda 1 milyar dolarlık dolandırıcılık kaybına yol açtığını öngören Visa, hesap saldırılarını tespit etmek ve değerlendirmek için yapay zeka bileşenine sahip araçlar geliştirmeye başladı. Visa Account Attack Intelligence (VAAI) olarak adlandırılan sistem 2019'dan beri test ediliyor.

Dijital ödemelerde dünya devleri arasında yer alan Visa, yeni ödeme yöntemleri sunmak kadar müşterilerinin kimliklerini korumaya da odaklanmış durumda. Yeni kullanıma sunulan özellik siber saldırıları tespit etmek için yapay zekanın faydalı yönleri kullanılıyor.

Yapay Zeka tahmin teknolojisi, dolandırıcılık tespiti tarafında çalışarak yapılan hırsızlığı diğer risk modellerine kıyasla %85 oranında azaltıyor.

VAAI Score, 15 milyardan fazla Visa işlemi üzerinde eğitilir, normal ve anormal işlem modellerini öğrendi ve her çevrimiçi işlem için bir risk puanı belirlemek için geçmiş harcama modelleri değerlendirildi. Visa'nın yapay zeka tabanlı böyle bir aracı, siber güvenlik ve finansal alanda büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor.

Visa, yeni yapay zeka modeline hassas bir şekilde yaklaşmakta. Çünkü bir hata yapılması durumunda Visa kart kullanan kullanıcılar şikayet etmeye başlayacaklardır.

Açıklamada, iki basamaklı bir risk puanının oluşturulduğu ve bir CNP işleminin onaylanmasına veya reddedilmesine karar vermeden önce ortak numaralandırma modellerine göre değerlendirildiği belirtiliyor.