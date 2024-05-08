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Haberler > Teknoloji > Apple Music'ten heyecan verici haber: Uzamsal ses LG akıllı televizyonlara geliyor!

Apple Music'ten heyecan verici haber: Uzamsal ses LG akıllı televizyonlara geliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple Music&#039;ten heyecan verici haber: Uzamsal ses LG akıllı televizyonlara geliyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

LG Electronics, OLED ve QNED modelleri de dahil olmak üzere Smart TV serisini Spatial Audio ve Dolby Atmos özellikli Apple Music'i destekleyeceğini açıkladı.

Kullanıcılar artık 100 milyondan fazla şarkı ve 30.000 çalma listesinden oluşan Apple Music arşivinin yanı sıra özel canlı içeriklere ve röportajlara reklamsız olarak erişebilecekler.

LG, bu haftadan itibaren webOS 4.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran uyumlu 2018 akıllı TV'lerde üç aylık ücretsiz Apple Music deneme sürümü dağıtacak. Buna StanbyME, StanbyME Go ve MyView Smart Monitor gibi benzersiz modeller de dahil.

Apple Music'ten heyecan verici haber: Uzamsal ses LG akıllı televizyonlara geliyor! - 1. Resim

LG televizyonlardaki ses kalitesi, Dolby Atmos ve Spatial Audio entegrasyonuyla çok daha iyi bir hale geldi. Televizyonu uyumlu bir LG soundbar'a bağlandığında, televizyon müziği otomatik olarak yüksek kaliteli surround sesle çalmaya başlayacak.

Dolby Atmos'u doğrudan desteklemeyen TV'ler, Dolby Atmos destekli uyumlu bir LG soundbar'a bağlandığında yine de Spatial Audio özelliklerini kullanabilecekler. LG, en yeni SxxTR ve SxxTY serileri de dahil olmak üzere 2022'den 2024'e kadar üretilen soundbar modelleri bu özelliklerden yararlanabilecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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