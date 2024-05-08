Türk mühendisliği zirvede: YTÜ Yıldız Teknopark'ta neler oluyor?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2009 yılından beri yeni girişimlere destek olan YTÜ Yıldız Teknopark projesi, 15 yıllık faaliyeti boyunca büyük bir başarı hikayesine imza attı. 6.000 tamamlanmış projeyle Türkiye'deki teknoparkların toplam ihracatının %20'sini karşılayan YTÜ Yıldız Teknopark, 2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla öne çıkıyor.

YTÜ Yıldız Teknopark’ta inovatif bir bakış açısıyla hayata geçirilen YTU Innovation Hub çatısı altında 50’den fazla sektörde 30’u mobilite alanında faaliyet gösteren firmalar mevcut. Şu ana kadar 330 projeye ev sahipliği yapan YTU Innovation Hub, bu projelerden 22 milyon TL gelir elde etti.

YTU MOVE ON NEDİR?

Mobilite alanında iş geliştirmek isteyen girişimcilere finansman, mentorluk ve altyapı gibi konularda destek sağlayan YTU Move On projesi, yeni girişimleri sektörde başarılı olmuş firmalar ile buluşturarak bilgi ve deneyimleri paylaşabilecekleri ortam hazırlanyor.

YTU Move On Kümelenmesi ile fikir aşamasından son aşamaya kadar alanında uzman kişiler ile girişimcilere destek veriliyor. Firmaların hem ulusal hem de uluslararası hedeflerine ulaşmaları için destekte bulunulan YTU Move On projesinde prototip ve test aşamaları şu anda Türkiye’de tek altyapısı olan yerleşkede gerçekleştiriliyor.

YTU Move On Kümelenmesi Türkiye’de önem arz eden altyapılar ve laboratuvarlar kurarak yeni girişimlere ev sahipliği yapmak isteniyor. Otonom sürüş, yapay zeka, sistem testleri, araç test alanları, iklimlendirme odası ve EV motor powertrain test sistemi gibi alanlarda test merkezleri oluşturularak bu alanlarda faaliyet gösteren girişimler desteklenmek isteniyor.

Yapılacak olan tesisin, yeri araç üreticileri ve uluslararası şirketler için etkili ve ekonomik ürün geliştirme süreçleri sağlamasıyla Türkiye’nin mobilite sektöründe rekabet avantajı kazanması sağlanacak.

YTU Move On Kümelenmesinde şu anda 30 firma ve 6 kurum bulunmaktadır. 153 milyon TL’lik bütçesi ile firmaların pazar stratejilerini oluşturulması desteklenecek ve finansal kaynaklara erişimi kolaylaşacaktır.

OTONOM TEKNOLOJİLER İÇİN EN HIZLI YOL

Leo Drive, otonom araç teknolojilerinde yenilikçi çözümler sunarak sektörün gelişmesi için en kısa yolu sağlamayı amaçlıyor. Sunulan ölçeklenebilir yazılım ve donanım hizmetleriyle otonom dönüşüm için tek noktadan hizmet sağlayabiliyor. Geliştirdikleri Otonom Araç Kiti ile otonom sürüş kabiliyeti olmayan bir araca düşük maliyetli ve hızlı bir şekilde otonom sürüş özelliği kazandırılabiliyor. Leo Drive, açık kaynak dostu çalışma prensibiyle otonominin kullanılabilir ve ulaşılabilir olması için çalışmalarına devam ediyor.

Leo Drive projesi hakkında bilgiler veren Proje Yöneticisi Mert Çolak “Şu anda entegrasyonunu gerçekleştirdiğimiz test aracımızda 8 adet kamera ve 6 adet lidar sensörü mevcut. Bu otonom aracın altyapısını “Autoware Foundation” çatısı altında geliştirilen Autoware yazılımı oluşturuyor. Leo Drive olarak biz de bu organizasyon içerisinde premium partner olarak bulunuyoruz. Bu modelle açık kaynak kodlu otonom teknolojilerin uluslararası alanda geliştirilmesine diğer üyelerle birlikte katkı sağlıyoruz.” Açıklamasını yaptı.

LEO DRIVE’I ÖZEL KILAN NEDİR?

Otonom dönüşüme yaklaşımlarıyla global pazarda avantaj sağladıklarını vurgulayan Çolak Leo Drive’ın ortaya koyduğu farkı: “Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz otonom teknolojiler alanında uçtan uca hizmet sağlıyor olmamız. Alanında özelleşmiş 35 kişilik bir ekiple birlikte donanımdan yazılıma otonom dönüşümün her adımında yer alıyoruz.” şeklinde özetledi.

YTÜ TEKNOPARK NASIL BİR DESTEKTE BULUNUYOR?

Yıldız Teknopark’ın bütün imkanlarından faydalandıklarını belirten Çolak:

“Burası çok çeşitli alanlarda çalışan yüzlerce girişime ev sahipliği yapan bir ekosistem. Girişimlerin kendi alanlarında yenilikçi teknolojiler geliştirmeleri için kapsamlı destekler sağlanıyor. Biz de Yıldız Teknopark Innovation Hub’da yer alan atölyemizde entegrasyon süreçleri başta olmak üzere sağlanan tüm imkanlardan faydalanıyoruz“ açıklamasını yaptı.

“TESTLERİMİZİ KAMPÜS İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Leo Drive’ın teknolojilerinin saha içerisinde ne kadar test edildiği sorusu üzerine Çolak:

“Biz bu projeye 2021 yılında başladık, Covid döneminde aracı temin edip üstüne gördüğünüz Otonom Araç Kiti’ni geliştirdik. İlk örneğini bu araçta kullandığımız Otonom Araç Kiti ürünümüz otonom dönüşümü hızlı, kolay ve maliyet etkin gerçekleştirmeye olanak sağlıyor. Mevcut durumunda otonom araçlarla ilgili yasal regülasyonlar henüz bulunmadığından dolayı aracımızı trafiğe çıkartamıyor olsak da ihtiyacımız olan test ve geliştirme süreçlerini Yıldız Teknopark kampüsü içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu sayede gerçek dünya koşullarını simüle ederek projemizi daha hızlı geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

HEDEF İSTANBUL HAVALİMANI

Hedeflerinin 2025 yılı içerisinde trafikte test etmek olduğunu vurgulayan Çolak, “Hedefimiz 2025 yılı içerisinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nden İstanbul Havalimanı’na doğru bir demo sürüş yapabilmek.” şeklinde konuştu.

TAMAMEN AÇIK KAYNAK KODLU

Firma olarak açık kaynak kod yaklaşımını desteklediklerini belirten Çolak Leo Drive’ın patent konusunda bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusuna , “ Açık kaynak kod yaklaşımımızdan ve bu modeli desteklediğimizden dolayı bir sorun yaşamadık.Bu yaklaşım, paydaşlarımızla geliştirdiğimiz ortak projelerimizde de daha şeffaf bir çalışma süreci benimseyebilmemize olanak tanıyor. Aynı zamanda otonom endüstri, kolektif geliştirme prensibiyle çok daha hızlı yol kat edebildiğiniz bir alan. Bu şekilde biz de çeşitli ekosistem, dernek ve organizasyonlara dahil olarak otonom teknolojilerin dünya çapında geliştirilmesi için katkı sağlıyoruz.” cevabını verdi.

FABRİKALARIN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ ÇÖZÜM: Robione Otonom Teslimat Aracı

Robeff Teknoloji’nin geliştirmiş olduğu elektrikli ve otonom taşıt platformları şu anda otonom kargo ve market teslimatından, fabrika ve depo içi otonom taşımacılık işlemlerine kadar geniş bir yelpazede lojistik çözümler sunuluyor. Robione Otonom Teslimat Aracı şu anda fabrikalarda test edilebilir durumda.

Aracın alt kısmının konfigüre edilebildiğini söyleyen Robeff Teknoloji Kurucu Ortaklarından Coşkun Arslan, “ Aracın alt kısmını üniversitelere, bu tarz işlerde geliştirme yapmak isteyen firmalara platform olarak satıyoruz. Diledikleri gibi sensörleri yerleştirip bir otonom sürüşe hazır teslimat aracını teslim ediyoruz. Maksimum 30km hıza ulaşabiliyoruz ama otonom sürüşte şu anda 20km hız vaat ediyoruz.

Robione Otonom Teslimat Aracı’nın sarj süresi sorulduğunda Arslan şu şekilde anlattı:

“Ortalama 100km bir menzil sunabiliyoruz, biz şu anda araç yük ile bağlı iken 8 saati aşkın bir sürede kesintisiz olarak çalışabiliyoruz. Üzerindeki sensörlü sistemler sayesinde insandan daha hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Aracın üzerindeki kaza önleyici sistemler sayesinde kaza anında ani fren yaparak bir çok kazayı önleyebiliyor.”

PROJE İÇİN NE KADAR DESTEK ALINDI?

YTU Innovation Hub projeyi ne kadar destekledi sorusu üzerine Arslan: “Burada parça üretimi olduğumuz alanın alt katında bulunan atölyemizde üretiliyor, bu araçların prototiplerini atölyemizde ürettik. Biz bu aracın kaynağına kadar biz ürettik. Dışarısında bulunan kabuk hariç bütün parçaları biz atölyemizde ürettik. Kabuğun tasarımını biz yaptık fakat üretimini dışarıda yaptık. Onun dışında içerisinde bulunan elektronik kartlar ve onları çalıştıran yazılımları biz kendi bünyemizde geliştirdik. Direksiyon, fren kontrol ünitesi gibi üniteleri de biz yapıyoruz. Çin’den hazır alınıp topladığımız bir araç değil. Tabi ki de hazır aldığımız ürünler oluyor her şeyi üretmemiz mümkün değil fakat kritik noktaları biz kendimiz üretip dışarıya da satıyoruz.” dedi.

OTONOM ARAÇLARIN PROBLEMLERİ

Otonom araçların şu anda trafikte test edilemediğini belirten Arslan yetkililerin Otonom araçlar için regülasyonların belirlenmesini ve yurt dışından teknolojik parça getirirken gümrüğe takılma probleminin çözülmesini istiyor.

“Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bütün kampüsünde test sürüşü yapabiliyoruz fakat şu anda regülasyonların tamamlanması gerekiyor. Maalesef sadece Türkiye’de değil tüm Dünya’da yeni başlanıyor bu hazırlıklara, Türkiye’de de Bakanlık seviyesinde çalışma grupları mevcut ama önümüzde çok uzun bir süre var. Şu anda biz de alan sınırlandırılmış fabrikalarda ve kampüs içerisinde testlerimizi sürdürüyoruz”