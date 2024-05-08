Meta, Nvidia'dan yaklaşık 30 milyar dolar değerinde yapay zeka GPU'su satın aldı!

META'nın cezası belli oldu! 335,7 milyon lira para cezası kesildi!

META'nın cezası belli oldu! 335,7 milyon lira para cezası kesildi!

Meta'nın yapay zeka patronu Jan Lukun, şirketin yapay zeka özelliklerini geliştirmek için NVIDIA yapay zeka GPU'larına 30 milyar dolar yatırım yaptığını ve yakında yeni bir Llama 3 modelinin geleceğini söyledi.

Dev teknoloji şirketleri apay zeka geride kalmak istemiyor ve bunlardan biri de WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta. Mark Zuckerberg tarafından yönetilen şirket, yapay zeka donanımına on milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Bu önemli yatırım MetaAI Başkanı Jan Lekun tarafından Yapay Zeka ile İşin Geleceğini Şekillendirmek Zirvesi sırasında duyuruldu. Lecun bu büyük girişimi ulusal altyapı projeleri ve tarihi Apollo Ay göreviyle karşılaştırdı.

Satın alma, Meta'nın yapay zeka araştırma ve geliştirme için hesaplama gücünü önemli ölçüde artıracak bir milyon NVIDIA GPU'yu içeriyor. Bu sipariş, teknoloji sektöründe bu tür donanımlar için verilen en büyük siparişlerden biri olmasının yanı sıra, Meta için yapay zeka teknolojisi geliştirmeye yönelik büyük bir stratejik değişimi temsil ediyor.

Meta şu anda Llama-3 modelinin gelişmiş versiyonlarını geliştirmeye ve eğitmeye odaklanmış durumda. Önemli hesaplama kaynakları mevcut olsa da, bu süreç zaman alıcı ve emek yoğun olduğundan Meta'nın yapay zeka eğitim operasyonlarını optimize etmek için ek 500.000 GPU satın alınması gerekecek.

John Warner, Meta'nın yatırımının ölçeğini Apollo programıyla karşılaştırarak vurguladı. Meta, yapay zekayı hız, verimlilik ve karmaşıklık açısından geliştirerek önceki uzay görevlerinin hesaplama performansını aşmayı hedefliyor.

TweakTown'un haberine göre yapay zeka sektörü, GPU'lar gibi bileşenlerde tedarik ve maliyet sorunlarıyla karşı karşıya. Yüksek talep, fiyat artışlarına ve dağıtım zorluklarına yol açarak Meta gibi teknoloji devlerini olumsuz etkiledi.

LeCun, maliyetleri düşürmek ve yapay zeka gelişimini hızlandırmak için birden fazla GPU'yu aynı anda kullanabilen daha iyi öğrenme algoritmalarına duyulan ihtiyacı vurguladı.

Meta, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda yapay zeka yetenekleri geliştirmek için geniş veri kaynaklarını kullanarak yapay zeka (AGI) yarışında Open AI, Microsoft ve diğerleriyle rekabet ediyor Yapay zeka Meta'nın stratejisinin merkezinde yer aldıkça, Meta'nın teknoloji sektöründeki etkisi de önemli ölçüde artacak.