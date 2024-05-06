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META'nın cezası belli oldu! 335,7 milyon lira para cezası kesildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
META&#039;nın cezası belli oldu! 335,7 milyon lira para cezası kesildi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu, META'nın Türkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profillerini askıya alması ve uygulamayı sonlandırmasının ardından, daha önce verilen günlük 335,7 milyon liralık idari para cezasının onayına karar verdi.

Rekabet Kurulu'na göre, META'nın sosyal medya platformu olan Threads uygulamasına erişmek için bir Instagram hesabı gerekliydi ve buna bağlı olarak, Threads hesabını silmek isteyen kullanıcılar Instagram hesaplarını silmek zorunda bırakıldı. META hakkında bir ön soruşturma başlatıldı.

Ön soruşturmada, META'nın veri toplama politikasının bir parçası olarak, Instagram hesabından toplanan verilerin Threads hesabına aktarıldığı ve Threads aracılığıyla toplanan verilerin META'nın sahip olduğu diğer platformlar için avantaj sağlamak, kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla kullanıldığı META'nın yeni sosyal medya platformlarının pazara girişlerini zorlaştırdığını değerlendirdi. Bu konu hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde META hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

META'nın cezası belli oldu! 335,7 milyon lira para cezası kesildi! - 1. Resim

ÖNERİLER REDDEDİLDİ

META, düzenlemeyi yerine getirmek için daha önce AB kullanıcıları için getirilen ancak sorunları çözemediği için reddedilen "profilsiz kullanım" önerisinde bulundu.

Bu kararın reddedilmesinin ardından META, son kullanıcı verilerini entegre etmek için yeni bir çözüm sunmadı. 30 Nisan 2024 itibariyle Türkiye'deki tüm Threads kullanıcıları profillerini devre dışı bıraktı.

Kurul, Threads'in askıya alınmasının ihtiyati tedbir kararı kapsamındaki yükümlülükleri anlamsız hale getirdiğine karar vermiş ve bu nedenle günlük cezanın iptal edilerek günlük 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş ceza uygulanması suretiyle ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına karar verdi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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