Meta'dan Türkiye'ye veda: Threads platformu kapatıldı!

Rekabet Kurulu'nun Threads hakkında yaptığı geçici tedbir sonucu Threads Türkiye'de kullanıma kapatıldı.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz hafta Instagram'a bağlı sosyal medya platformu Threads'e geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun aldığı karara göre Threads artık Türkiye'de kullanıma kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı nedeniyle Türkiye'de Twitter'a rakip platformu Threads uygulamasını geçici olarak kapalı kalacağını kullanıcılarına duyurmuştu.

Rekabet Kurumu'nun kararının ardından Threads, 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Geçen ay Meta Platforms hakkında yürütülen soruşturmada günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı verilmiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması nedeniyle oluşabilecek tekelleşmeye karşı bir tedbir uygulanmasına karar verilmişti.

Bu karar kapsamında Türkiye'deki kişilerin Threads uygulamasını indiremeyeceği, Threads'e threads.net adresinden erişemeyeceği, bir Threads profili oluşturamayacağı veya mevcut Threads profillerini kullanamayacağı anlamına gelmekte.