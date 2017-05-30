Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - İş birliği kapsamında yüksek kalp hastalığı riskine sahip 600 hasta belirlenecek ve bu 600 hasta üzerinde iki farklı kontrollü grup çalışması gerçekleştirilecek. Türk Telekom, bu hastalara uzaktan ölçüm yapılabilmesi için teknoloji desteği sağlayacak. Projenin sonunda, doktorlar tarafından, her iki grubu da kapsayacak şekilde, hastaların yaşam kalitesinin artma düzeyi ve hastaneye gelme sıklıkları ile ilgili bir rapor hazırlanacak. Bu raporda, gerçekleştirilen pilot çalışma ile Sağlık Bakanlığı üzerindeki yükün, uzaktan takip sayesinde IoT cihazları (nesnelerin interneti) ile nasıl azaltılabileceğine dair sonuçlar detaylı olarak analiz edilecek.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, özellikle tansiyon, şeker, kalp gibi kronik hastalıkların oluşmadan önlenmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, “Nesnelerin internetinin getirdiği imkanları sektöre sunmak üzere, geniş çaplı AR-GE çalışmaları sürdürüyoruz. Önleyici hekimlik yaklaşımı çerçevesinde hem hastaların yaşam kalitesinin artması hem de hastanelerin daha verimli bir şekilde çalışması için bu iş birliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.