Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi'nin, ülkemizde çeşitli internet siteleri aracılığı ile telefonları satılıyordu. Ancak bu telefonların garantisi direkt Xiaomi tarafından değil, ithalatçı tarafından sağlanıyordu. Bu süreçte ise Doğa Mobil İletişim Teknolojileri A.Ş isimli şirket, LinkedIn sayfasında bilgilerini "Xiaomi’nin Türkiye distribütörü" olarak güncellemişti. Ancak bu güncellemeden sonra şirketten bir haber gelmemişti. Ülkemizde ilk etapta Redmi Note 4, Redmi 4A ve Redmi 4X modelleri resmi olarak satılacak. Önümüzdeki aylarda ise yıla damgasını vuran Xiaomi Mi 6 ve Mi Max 2 modelleri de resmi olarak satılacak. Bakalım Xiaomi, ülkemizde fiyatları makul seviyede tutup, büyük başarılar elde edebilecek mi?

İnternette, Google'dan sonra en çok ismi geçen Facebook, sosyal medyanın her alanında faaliyet göstermek için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Mesajlaşma, fotoğraf/video paylaşma, sanal gerçeklik (VR) ve Snapchat vari anlık durum paylaşma alanlarında faaliyet göstererek herkese rakip olan Facebook, şimdi de YouTube'a rakip oluyor.

Facebook, Watch adını vermiş olduğu servisiyle; Facebook kullanıcılarının platforma yüklemiş olduğu videoları bir arada toplayarak diğer kullanıcılara sunacak. Bu videolardan para da kazanılabilecek. Facebook'taki videolardan elde edilen gelirin %55'i içerik üreticisine %45'i ise Facebook'a aktarılacak.

Facebook Watch platformunda önce TV programları ve spor müsabakalarının yayınlanması bekleniyor. Facebook Watch'ta kullanıcılara kanallara abone olabilecek ve yeni içerikler yayınlandığında bildirim almak için uyarı oluşturabilecek.

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Doğa Mobil İletişim Teknolojileri A.Ş, bugün ilk defa bir açıklama yaptı. Şirketin açıklamalarında; hangi Xiaomi ürünlerinin satılacağı ve garanti durumlarının ne olacağı gibi bilgiler paylaşıldı. Açıklamalara göre; Xiaomi cihazlarının teknik servis desteği KVK ile sağlanacak.

Dogamobil.com.tr sitesinde yer alan bilgilere göre Xiaomi cihazları; şimdilik N11.com, Hepsiburada, Gittigidiyor, Carrefour SA ve A-101'de satılacak. Ürünlerin bayi tedariği ise Arena Bilgisayar tarafından gerçekleştirilecek. Ancak bu sitelerde Xiaomi telefonlarını satan onlarca satıcı bulunuyor. Bu nedenle ithalatçı garanti yerine Türkiye garantili yazan Xiaomi cihazlarını satın almanızı tavsiye ediyoruz.