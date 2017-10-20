Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternette sahte haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle denetimin olmadığı sosyal medya siteleri, sahte haberlere çanak tutuyor. Sahte haberler için sürekli önemler alan internet devleri, bu konuda henüz elle tutulur bir başarı elde edemedi. Sahte haberlerde başarı yakalanmadığı gibi Google'ın adı büyük bir skandala karıştı.

The New York Times'ta yer alan habere göre; Google; Politifact ve Snopes gibi sahte haberler ile mücadele eden platformlarda, sahte haberler göstermiş. Oldukça ironik olan bu durumda; sahte reklamlar, başlıkları ve görselleri ile insanları tıklamaya teşvik ediyormuş.

Kullanıcılar Vogue gibi dergilerin reklamları sandıkları Google reklamlarına tıkladıklarında, bu sitelerin sahte versiyonlarına yönlendirilmiş.

Tabloid paravanı olarak nitelendirilen bu yöntemden dolayı geçtiğimiz yıl 1000'in üzerinde hesap kapatılmıştı. Ancak Google AdWords'ün sahte reklamları, sahte haberler ile mücadele eden sitelerde göstermesi ortalığı bir anda karıştırdı.

The New York Times'ın bu iddiasına henüz Google cephesinden bir cevap gelmiş değil.