Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de internet ve teknoloji girişimleri üzerine en tecrübeli yazarlardan biri olan Fırat Demirel, internet girişimciliğinin tarihine ışık tutacak bir projeye imza atıyor. Türkiye’de ilk internet girişimlerinin çıkmaya başladığı 1996 ve sonrasındaki 10 yılı ele alacak olan “Türkiye’nin İnternet Girişimleri” kitap projesi arikovani.com’da destek bekliyor. Yemeksepeti, Mynet, Ebebek, Groups gibi Türkiye’nin en köklü önemli girişimlerini bir araya getiren projeye Melih Ödemiş, Emre Kurttepeli, Emre Sokullu, Halil Erdoğmuş, Çağlar Erol, Arda Kutsal, Ersan Özer, Hasan Yalçınkaya gibi girişimci isimler hikâyeleriyle destek veriyor. Bu alanda yazılmış en kapsamlı eser olmayı hedefleyen kitap, okuyucularına zengin görsel içerikler de sunacak. Türkiye’de 2006 yılından önce internet girişimlerine ilişkin ciddi bir yayın organı bulunmadığını söyleyen Fırat Demirel “Ben de ilk kitabımla az bilgiye sahip olduğumuz bu 10 yıllık dönemi aydınlatmak, internet sektörüne ve girişimcilere faydalı bir eser sunmak istiyorum. 40 bin TL fon toplamayı hedefleyen kitap projesi, şu anda hedefinin yüzde 20’sine ulaşmış durumda. Bireysel veya kurumsal destekçileri bekleyen projeye Arikovani.com’a girerek destek olunabiliyor. Türkiye’de internet girişimciliğinin başlangıcına ışık tutacak bu önemli kitaba sahip olmak için 20 liradan başlayan tutarlarla destekçi olmanız yeterli” dedi.