Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Michigan Üniversitesi araştırmacıları cam işlevi görebilecek şeffaf ve geçirgen güneş enerjisi hücreleri üretti. Şeffaf malzemenin, yapılarda pencere olarak kullanılmasıyla büyük miktarda elektrik enerjisi üretilebileceği öngörülüyor. Pencerelerinin yanı sıra otomobillerde, cep telefonlarında ve diğer elektronik eşyalarda da kullanılabileceğini belirten Michigan Üniversitesinden Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Profesörü Richard Lunt “Şeffaf paneller güneş enerjisi uygulamalarının geleceğindeki yeni dalga olacak” dedi. Fosil yakıtlara karşı düşük maliyetli ve yenilikçi alternatif enerji uygulamalarına ihtiyaç olduğunun altını çizen Lunt, hâlen ABD’de 5 milyar metrekare ila 7 milyar metrekare arasında cam yüzey bulunduğunun tahmin edildiğini, tüm bu alanın şeffaf güneş panelleriyle kaplanması hâlinde ABD’nin enerji tüketiminin yüzde 40’ını karşılayabilecek bir potansiyelin ortaya çıkacağını vurguladı. Çatı ünitelerinin de benzer bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Lunt “Her iki teknolojinin birlikte geliştirilmesi, enerji talebini yüzde 100 oranında karşılamanın yanı sıra enerji depolama kabiliyetini de arttıracaktır” ifadelerini kullandı.