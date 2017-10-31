Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple imzalı en pahalı akıllı telefon olan iPhone X, 27 Ekim Cuma günü saat 10:01’de ön siparişe açıldı. Cihazın yoğun talep görmesi nedeniyle ön siparişlerin teslimat süreleri ileri tarihlere veriliyor. Aralarında Türkiye’nin bulunmadığı 55 ülkede 3 Kasım’da satışa sunulacak iPhone X’i ön sipariş eden ABD’li kullanıcıların 5-6 hafta beklemeleri gerekecek. Birleşik Krallık’taki kullanıcılara da benzer sürelerin verildiği belirtiliyor.

Apple’ın Hong Kong’daki çevrimiçi mağazasındaki iPhone X’lerin ise ön siparişin açıldığı ilk 30 dakikada tükendiği açıklandı. Çıkan haberler Apple’ın yoğun talebi karşılayacak kadar iPhone X üretimi gerçekleştirmediğine işaret ederken, Apple 3 Kasım tarihinde müşterilerini erken saatlerde mağazalarda olmaya davet ediyor.

iPhone X, Türkiye’de 6.099 TL’den başlayan fiyatlarla henüz bilinmeyen bir tarihte satışa sunulacak. iPhone 6s ilk iki gününde 13 milyon adet satmıştı. Apple bu cihazdan sonra ilk hafta sonu satış sayılarını açıklamayı bıraksa da, iPhone X için üçüncü parti kaynaklardan karşılaştırma için gerekli bilgilerin geleceği bekleniyor.