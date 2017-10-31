Sürücüsüz araç teknolojisi, sigorta sektörünü tehdit ediyor. KPMG’nin hazırladığı “Otonom Araçlar Dünyasında Otomobil Sigortaları” başlıklı rapora göre sürücüsüz araçlarla birlikte kaza riskinin en aza ineceği bu sebeple 2050 yılına kadar otomobil sigortacılığının yüzde 71 oranında küçüleceği tahmin ediliyor. Bu da sektör için 137 milyar dolar demek.
Sürücüsüz araçlar ‘sigorta’ları attıracak
31.10.2017 - 06:44 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sürücüsüz araç teknolojisi, sigorta sektörünü tehdit ediyor.
Etiketler : Sürücüsüz araç,
515696 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/515696.aspx
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