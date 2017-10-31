Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsüz araç teknolojisi, sigorta sektörünü tehdit ediyor. KPMG’nin hazırladığı “Otonom Araçlar Dünyasında Otomobil Sigortaları” başlıklı rapora göre sürücüsüz araçlarla birlikte kaza riskinin en aza ineceği bu sebeple 2050 yılına kadar otomobil sigortacılığının yüzde 71 oranında küçüleceği tahmin ediliyor. Bu da sektör için 137 milyar dolar demek.