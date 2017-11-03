Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde peş peşe kırdığı rekorlar ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin'e online dünyanın en büyük isimlerinden biri rakip olmaya hazırlanıyor. Online alışveriş devi Amazon, kripto sanal para birimi Bitcoin'e rakip olmak için kolları sıvadı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Amazon 3 tane cryptocurrency domain adı alarak bu proje için ilk adımı attı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük döviz borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası) , bu yılın sonunda dijital para birimi Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurmuş, ilk kez 2009 yılında kullanıma giren dijital para birimi Bitcoin bu açıklama ile dün bir rekor daha kırmıştı. Bu haberin ardından Bitcoin 6 bin 450 doları görerek rekor kırmıştı. Bitcoin artık hükümetlerin de dikkatini çekmeyi başarmış durumda. Örneğin Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu, vakandaşlık hakkı için dijital para Bitcoin'i de kabul edeceğini açıkladı. Bu karar öncesi 200 bin dolar karşılığında vatandaşlık veren Vanuatu, 43.64 Bitcoin (200 bin dolar) karşılığında vatandaşlık vereceğini duyurdu.

Peki 277 bin kişinin yaşadığı ülkenin vatandaşı olmak size ne gibi faydalar sağlayacak?

İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Vanuatu vatandaşları 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Bu ülkeler içinde İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin de yer alıyor.

Vatandaşlarına düşük vergi imkanı tanıyan ülkede çift pasaporta sahip kişilerden gelir vergisi talep etmiyor.