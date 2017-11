Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan alibaba.com Türk firmalarının yurt dışına açılan kapısı oldu. KOBİ’ler alibaba.com üzerinden başta ABD olmak üzere Mısır, İngiltere ve Çin’e satış yaparken, en fazla alım Çin’den gerçekleştiriliyor. Merkezi Çin’in Hangzhou’da bulunan alibaba.com’un 240 ülkede 40 milyona yakın üyesi ve Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunuyor. Türkiye’deki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan alibaba.com üyelik satışlarını ise E-Glober firması üzerinden gerçekleştiriyor. Aibaba.com Türkiye’nin 3,5 milyon kayıtlı üye İngiltere’nin ardından Avrupa’daki ikinci en büyük pazarı konumunda bulunduğunu ifade eden Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat “Alibaba olarak 2008 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Bu süre zarfında her geçen gün sayısı hızla artan Türk şirketinin sınır ötesi ticarete açıldığını gördük. Bu iş birliği sayesinde daha da çok sayıda KOBİ’nin uluslararası ticaret fırsatından yararlanması için güçlü bir üs sunuyoruz. Zengin kaynaklara ve rezervlere sahip Türkiye, Avrupa’nın en yüksek internet erişim oranına sahip genç nüfusu, nitelikli işgücü ve yetenekli bireyleriyle uluslararası piyasalarda rekabet gücüne sahip olunması gereken her şeye sahip. Bizler, Türk KOBİ’lerinin bu nitelikli birikimlerini ticarete döndürebilmeleri ve dünyanın dört bir yanındaki uluslararası alıcılarla ticari ilişkilerini geliştirmeleri için alibaba.com üzerinde gereken bütün desteği sunmaya hazırız” dedi.



EN ÇOK ELEKTRONİK ÜRÜN ALIYORUZ

Türkiye’de her yıl yüzde 20 oranında bir büyüme kaydettiklerini belirten Erpolat, alibaba.com üzerinden yurt dışına daha çok yiyecek ve içecek, giyim, inşaat malzemeleri, tekstil ve deri ürünleri, mineraller, otomobil ve motosiklet ürünleri satışı yapıldığını söyledi. Türklerin ise daha çok tüketici elektroniği ürünleri ithal ettiğini dile getiren Erpolat şu bilgileri verdi: “Türkiye’den en çok ürün talep eden ilk 10 ülke ise ABD, Mısır, İngiltere, Çin, Hindistan, İran, Nijerya, Kanada, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Türklerin alım yaptığı ilk 10 ülke ise Çin, Hindistan, Türkiye, ABD, Hong Kong, Tayvan, Pakistan, Güney Kore, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri.”



İhracatın menzilini uzatacağız

Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde hayata geçirilen e-ticaret projesiyle üye sayılarını artırmayı planladıklarını belirten Cüneyt Erpolat, “ E-ticaret projemizle ihracat menzilini artırmayı amaçlıyoruz. E-ticaret sitelerine üye olan KOBİ’lerin üyelik ücretlerinin yüzde 80’i de devlet tarafından hibe ediliyor. Ayrıca, alibaba.com’un büyük veri kaynağıyla potansiyel ürün ve ürün grubu ile bölge ve ülkelerin belirlenmesini, verimliliğin artırılmasını, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmayı da amaçlıyoruz. Projeye ilgi her geçen gün artarak devam ediyor” diye konuştu.