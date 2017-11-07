Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora öğrencisi Günet Eroğlu, disleksik çocuklara yönelik mobil telefon uygulaması geliştirdi. Uygulama, çocukları görsel ve işitsel oyunlarla destekliyor ve kendi beyin sinyallerini kendilerine geri besleyerek (nörogeribesleme) iyileştiriyor. 100 denek üzerinde test edilen mobil uygulamada elde edilen bulgulara göre, 20’nin üzerinde kullanımdan itibaren disleksik çocukların okuma hızı artıyor ve hata oranları düşüyor. Sabancı Üniversitesi tarafından patent başvurusu yapılan “Auto Train Brain” uygulaması, 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren Google Play Store’dan, 28 Şubat 2018 tarihinden itibaren ise Apps Store’dan indirilebilecek.