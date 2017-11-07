Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft, Windows 10 ile çalışan Hololens’i Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 29 ülkede kullanıma sundu. Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan Hololens, çalışanların ve işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayacak. Microsoft HoloLens ve Windows Deneyimlerinden Sorumlu Genel Müdiresi Lorraine Bardeen “Microsoft olarak, bütün bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarmasını sağlamak güçlendirmeyi misyon edindik. Artırılmış ya da karma gerçeklik, dünya çapındaki müşterilerin ve şirketlerin bugüne kadar yapılması mümkün olmayan şeyleri yapmalarına yardımcı olma potansiyeline sahip. Bu deneyimler, işletmelerin ve çalışanlarının önemli görevleri daha hızlı, daha güvenli ve verimli bir şekilde tamamlamalarına ve müşteri ile ortaklarıyla kuracakları yeni iletişim yolları açmasına yardımcı olacak” dedi.