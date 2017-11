Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL

Türkiye dünya oyun pazarında oyun kurucu hâline geliyor. Türk oyun sektörü 110 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya oyun pazarında dev satın almalarla adından söz ettiriyor. Güney Koreli Netmarble’ın 2013 yılında Joygame’i satın almasının ardından Peak Games de ABD’li Zynga ile 100 milyon dolara el sıkıştı. Anlaşma ile Peak Games, kart ve okey oyunları stüdyosunu ABD’li firmaya devrederken, Zynga da potansiyel pazar olarak gördüğü Türkiye’de ofis açacağını açıkladı.

Geliştirdiği mobil oyunlarla dünya genelinde 500 milyondan fazla kişiye ulaşan Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, söz konusu satışın şirketin çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. Anlaşmanın bir hisse satışı olmadığının altını çizen İnönü, “Bu anlaşma, şirketimizin kart ve okey oyunlarını geliştiren stüdyosunu ve o stüdyo tarafından geliştirilen oyunları kapsayan bir devir işlemi. Anlaşmaya konu olan stüdyomuzun geliştirdiği oyunlar arasında, Amerika’nın en büyük kart oyunlarından Spades Plus ve Gin Rummy Plus’ın yanı sıra Türkiye’nin en büyük oyunu 101 Okey Plus gibi oyunlar bulunuyor. Peak Games, tüm dünyadan on milyonlarca kişinin severek oynadığı Toy Blast ve Toon Blast’i geliştiren ve ilerleten tüm takımları ile yoluna kesintisiz devam ediyor” dedi. 10 milyar doları bulan ABD mobil oyun pazarında en büyük 10 oyuncudan biri olduklarını ifade eden İnönü, hayata geçirdikleri Toy Blast’ın şu an ABD’nin en fazla gelir sağlayan 10 oyunundan biri olduğunu bildirdi. İnönü “Geçtiğimiz ağustos ayında açılan Toon Blast oyunu ise her ay ABD’de kazandığı 3 milyon yeni kullanıcı ile alanında bu ülkede en çok indirilen oyun konumunda bulunuyor. Hedeflerimiz mobil oyun şirketleri arasında dünya lideri olmak” diye konuştu. Zynga CEO’su Gibeau da yaptığı açıklamada Peak Games’in kart oyunlarını satın almanın kendileri için fırsat olduğunu söyledi.



DÖRT BÜYÜK FİRMAMIZ VAR

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek de bu satışın Türkiye açısından çok değerli olduğu belirterek şunları kaydetti: “Dünyada çok iyi bilinen bir firmanın Türk firmasını almasını çok önemsiyorum. Türkiye’ye yatırım gelmez denildiği bir dönemde ABD’li bir dünya devinin Türk firmasını satın alması Türkiye ekonomisine olan güveni gösteriyor.” Oyun sektöründe yeni satın almaların olabileceğini dile getiren Özistek “Türkiye oyun sektöründe çok ileride. Dünyada birçok ülkenin iki tane bile oyun firması olmazken, Türkiye’nin uluslararası alanda tanınmış tam 4 tane firması bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada 1 milyardan fazla insan Türk oyunları oynuyor

110 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya oyun pazarının, 40 milyar dolarını mobil oyunlar oluşturuyor.

Mobil piyasasının pastadaki payının büyük olması akıllı telefon kullanımının, mobil oyunlardaki kalitenin ve çeşitliliğin artmasından kaynaklanıyor. Ancak PC oyunları da popülerliğini korumaya devam ediyor.

33 milyon oyuncunun bulunduğu Türkiye’de ise oyun pazarının büyüklüğü 1 milyar dolara koşuyor. Bunun 200 milyon doları ise mobil oyunlardan geliyor.

Her yıl yaklaşık yüzde 7 oranında büyüme kaydeden Türkiye oyun pazarının 2020’de 2 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Mobil oyun pazarının ise 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan Türk firmaları tarafından geliştirilen oyunları oynuyor.