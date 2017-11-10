Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell, geleceğe yön veren lider şirketleri buluşturan Telecom Infra Project’e (TIP) katıldı. Facebook, Deutsche Telekom, Intel, Nokia ve SK Telekom tarafından kurulan Telecom Infra Project, sektörün dev operatör, tedarikçi altyapı sağlayıcılarını buluşturan mühendislik odaklı bir insiyatif olarak geleneksel ağ kurulumu yaklaşımına alternatifler oluşturmayı hedefliyor. Türkiye’yi temsil eden tek operatör olarak zirvede yer alan Turkcell, 8-9 Kasım tarihlerinde Kaliforniya’daki Santa Clara şehrinde gerçekleşen etkinlikte dijital operatöre dönüşüm öyküsünü de anlattı. Turkcell, oluşumun bundan sonraki ayağında topluluğun ortak amacı olan yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapacak. Telekom dünyasındaki yeni üretim ve ticari yaklaşımların araştırılmasında birlikte hareket edecek olan Turkcell, telekom alanında Kobileri teşvik etmeyi destekleyerek lider şirketlerle birlikte TIP’in hedeflerine yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynamayı planlıyor.

‘Sektörün liderleriyle birlikte çalışacağız’



Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, TIP’e katılmanın heyecan verici olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "TIP’in üyesi olmaktan dolayı çok mutluyuz ve bu girişimde sektördeki diğer liderlerle birlikte çalışmaya istekliyiz. TIP Summit 2017’de Turkcell de dahil olmak üzere bir araya gelen şirketler, telekom ağı altyapısının oluşturulması ve kurulumundaki geleneksel yaklaşımı yeniden değerlendirmek için birlikte çalışacaklar. Bu önemli küresel girişime dâhil olarak verimli ve esnek ağlara yönelik yeni nesil ve açık çözümlerin geliştirilmesine vereceğimiz katkılar aynı zamanda yeni ve yenilikçi teknolojileri hızla Türkiye’ye getirmemize de imkân verecek. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak özgün yaklaşımımızın, TIP’in dünyada sürekli artan bağlantı talebini karşılamak için ağ kurulumlarını hızla genişletme amaçlarına ulaşmasına destek olacağına inanıyoruz. TIP’in yürüteceği çalışmalar ile dijital uçurumu ortadan kaldırmaya yardımcı olacağına inanıyor ve bu önemli girişime dâhil olmaları için bölgemizde ve sektörümüzde yer alan diğer şirketlere de çağrıda bulunuyoruz.”

‘Birlikte çalışmayı arzuluyoruz’

TIP İcra Direktörü Leland Lai ise konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Turkcell’in, en iyi küresel operatörlerin dâhil olduğu ve giderek büyüyen üyelerimiz arasına katılması TIP’in hızlı büyümesinin bir başka belirgin işaretidir. Turkcell ile birlikte çalışmayı arzuluyor ve dijital dönüşüm sürecindeki deneyimlerini TIP topluluğuyla paylaşacak olmalarından dolayı heyecanlıyız.”