Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Apple, iOS mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 11.1.1'i kullanıma sundu. IOS 11.1'den bir haftadan biraz daha sonra gelen yeni güncelleme bazı hata düzeltmelerini içeriyor. Yalnızca bir hata düzeltme sürümü olan bu yeni güncelleme önemli iki sorun çözüyor gibi görünüyor..

Öncelikle, iOS 11.1.1, "i"yi "A [?]"ya çevirerek insanların İngilizce olarak "Ben" yazmasını engelleyen oto-otomatik düzeltme hatasını düzeltiyor.

Ayrıca, yeni iOS sürümü "Hey Siri" nin çalışmasını durduran başka bir sorunu da gideriyor. Bu sorunların yanında yazılım performansını etkileyen ufak tefek düzeltmeler de mevcut.

Her zamanki gibi, güncelleme bildirimini henüz almadıysanız, işlemi başlatmak için iPhone'unuzda veya iPad'inizde Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gitmeniz gerekir.