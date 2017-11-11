Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung'un bir yandan Galaxy S9 ve S9+ üstünde çalışırken, yeni Galaxy A serisi telefonları da geliştirdiğini biliyoruz. Bu konu birçok kez farklı kaynaklar tarafından raporlanmıştı. Şimdi ise elimize bir kanıt geçti.

HTML5 testinde ortaya çıktı

HTML5 testinde SM-A530F model numaralı bir telefon tespit edildi. Bu model numarasının Galaxy A5'e ait olduğu söyleniyor. Ama işin ilginci ise ekranla ilgili detaylarda. Görünüşe göre telefonda 412 x 846 piksel çözünürlüğünde ve 18:5:9 oranına sahip ekran var. Bu oran Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'le aynı. Durumu özetleyecek olursak HTML5 sonucu A5'de Sonsuz Ekran veya orijinal adıyla Infinity Display olduğunu gösteriyor. Samsung'un yeni A serisi telefonları ise ocak ayında tanıtması bekleniyor.