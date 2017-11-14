Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sony Xperia XZ Premium, Android 8.0 Oreo güncellemesini alan ilk Sony telefon oldu. Ancak diğer Sony cihazlar da Oreo'ya yükseltilecek. Gelelim asıl konumuza, XZ Premium için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu yazılım paketi kamerayla ilgili bir problemi düzeltiyor.

KAMERADA SORUN VARDI

Android Oreo, XZ Premium'da kamera sensörünün işlevselliğinde hataya neden oldu. RGBC-IR ve ToF (Lazer AF) parametrelerde çalışmama durumu yaşandı. Konuyu biraz daha açacak olursak, Xperia XZ Premium'la çekilen fotoğraflar bulanıktı ve 3D Creator gibi bazı özellikler işlevsel değildi. İyi haber artık bu sorunlar düzeliyor. Sony Mobile'ın yeni güncellemesi, XZ Premium'un çift sim kartlı modelini etkileyen kamera problemini ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte bu güncelleme içinde Android'in kasım ayı güvenlik iyileştirmeleri de var. Güncelleme OTA yoluyla dağıtıldığı için cihazlara ulaşması biraz zaman alabilir.