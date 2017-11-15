Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Türkiye’ye gelen iş adamı Elon Musk, dün elektrikli kamyon projesi ‘Tesla Semi’ hakkında Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Must attığı tweet’te; “Tesla Semi, Perşembe günü pasifik saati ile akşam 8:00’da tanıtılacak ve tanıtım web’den canlı olarak yayınlanacak. Bu araç aklınızı başınızdan alacak ve alternatif bir boyuta ulaştıracak” açıklamasını yaptı. Tanıtılacak araç hakkında bilinmeyen çok şey var. Elektrikli kamyonun 300 ila 400 kilometre arasında menzile sahip olacağı söylenmiş ancak Musk bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı.