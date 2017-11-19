Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mavi tik için yeni kurallar getiren Twitter'ın bu adımı bazı kullanıcıların sahip oldukları hesap onayını kaybetmesine neden oldu. Twitter'da yer alan birkaç beyaz ırkçıya hesap doğrulatma (verification) verilmesi üzerine mikroblog sitesi yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Mavi tik verme işlemini geçtiğimiz günlerde askıya alan Twitter hesap onayı için yeni kurallar getirdi. Bu yeni kurallar nedeniyle bazı kullanıcıların mavi tikleri de silinmiş oldu.

Twitter yeni yaptığı düzenlemeyle, nefret ve tacize yol açan, şiddet ve tehlikeli davranışlar sergileyen ya da şirketin diğer kurallarını ihlal edecek içerik üreten kullanıcıların hesap onayını kaldıracak. Şirket henüz yeni hesaplara doğrulama vermeye başlamadı.