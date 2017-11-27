Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı “Black Friday” çerçevesinde yapılan online satışların 5 milyar doları aşarak rekor kırdığı bildirildi.

Adobe Digital Insights’in ülkedeki 4 bin 500 perakende satış sitesinden topladığı verilere göre, Amerikalılar “Black Friday”de 5 milyar 30 milyon dolar harcadı.

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembesini takiben gerçekleşen Black Friday’de yapılan online satışlar bir önceki seneye kıyasla yüzde 16,9 artarak tüm zamanların rekorunu da kırdı.

Ortalamada yüzde 50’ye yaklaşan indirimlerden yararlanmak isteyen Amerikalı tüketicilerin en fazla elektronik ve giyim ürünlerine yöneldiği bildirildi.