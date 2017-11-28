Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay Xperia XZ Premium, Android 8.0 Oreo'ya yükseltilmişti. Şimdi de Oreo, Xperia XZ ve XZs için yayınlandı. 41.3.A.0.401 sürümünde olan güncellemenin boyutu 1.2 GB.

GÜNCELLEME İÇERİĞİ NELER BARINDIRIYOR?

Yeni yazılım paketi Android 8.0 Oreo dışında, tamamlanmamış işler için çok faydalı olan Hatırlatıcılar özelliğini ve kullanıma bağlı olarak önerilen ayarları içeriyor. Bunların yanı sıra, Uygulama Kısayolları, Akıllı metin seçimi ve Otomatik Doldurma özellikleri de geliyor. Ayrıca kasım ayı güvenlik iyileştirmeleri ve geliştirmeler de güncelleme içeriğinde bulunuyor. Android 8.0 Oreo, OTA yoluyla dağıtıldığı için telefonlara gelmesi biraz vakit alabilir. Dağıtım zamanı ülkeden ülkeye göre değiştiği için, hemen telefonlara gelmeyebiliyor. Güncellemeyi indirip, yüklemek için telefonun WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Şarjının da en aşağı %50 dolu olmasına da dikkat edin.